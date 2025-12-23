Ob Schmuckkarten, Fensterdeko oder beleuchtete Gläser, ob mit Tannengrün und Zapfen, Schneeglitzer oder Sternen, LED-Lichterketten oder Moos, vieles lässt sich Basteln. Bei einigen sprießen die Ideen nur so hervor, anderen hilft es, sich in gemütlicher Runde zu treffen und unter Anleitung Schönes entstehen zu lassen. Eine solche Runde bot jüngst die Volkshochschule Arnstadt-Ilmenau in ihrer Außenstelle in Großbreitenbach. Der Kreativkurs trug den Titel: „Gemeinsam durch die Vorweihnachtszeit mit Bastelideen für Groß und Klein“.