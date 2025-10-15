Heiner griff sich die Raspel, Lion die Feile. Mila hatte noch mit dem Schnitzmesser zu tun und Klara sorgte mit dem Schmirgelpapier dafür, dass der Stock schon glatt wurde. Besonders kümmerte sie dabei um die Enden. Sie sollten möglichst abgerundet sein, damit sich niemand verletzt. „Wenn ihr mit dem Messer umgeht, immer von der Hand weg arbeiten“, gab Museumspädagogin Anja Weisheit-Renner Anweisungen.