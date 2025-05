Jetzt fehlt nur noch ein Sieg zur Bundesliga: Nach dem souveränen 99:66-Erfolg von Basketball-Zweitligist Science City Jena im dritten Spiel der Playoff-Halbfinalserie gegen die Gießen 46ers können die Thüringer an diesem Donnerstag mit einem Erfolg in Hessen die Rückkehr ins deutsche Oberhaus perfekt machen. Jena hatte vor 3150 Zuschauern in der ausverkauften Sparkassen-Arena von Anfang bis Ende alles unter Kontrolle, war treffsicher und ließ den Gästen kaum Luft zum Atmen. „Der gute Start in die Partie und die Top-Einstellung unserer Spieler waren entscheidend“, sagte Science-City-Trainer Björn Harmsen. „Wir führen jetzt mit 2:1. Aber wir sollten uns demütig daran erinnern, das wir das erste Spiel der Halbfinalserie verloren haben. Gießen ist und bleibt ein starker Gegner, wir haben noch nichts gewonnen.“