Basketball: Zwei neue Spieler für Bayerns Basketballer

München - Die Basketballer des FC Bayern München erhalten kurz vor dem Saisonstart noch Verstärkung. Wie der deutsche Meister am Dienstag mitteilte, ergänzen der serbische Nationalspieler Aleksa Radanov und US-Center David McCormack den Kader wegen der angespannten Personallage und dem kompakten Auftaktprogramm. Radanov ist ohnehin seit einigen Wochen Gastspieler beim Euroleague-Starter. McCormack erhält einen Vertrag für die neue Saison.