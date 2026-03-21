Basketball: Weißenfels gewinnt mitteldeutsches Derby in Jena

Jena - Die Basketballer des Syntainics MBC haben das mitteldeutsche Derby klar zu ihren Gunsten entschieden und sich im Kampf um den Klassenverbleib Luft verschafft. Die Weißenfelser bezwangen Gastgeber Science City Jena mit 108:84 (61:51).
Der MBC verschafft sich Luft im Abstiegskampf. Die Gäste zwingen Jena im dritten Viertel in die Knie.
Jena - Die Basketballer des Syntainics MBC haben das mitteldeutsche Derby klar zu ihren Gunsten entschieden und sich im Kampf um den Klassenverbleib Luft verschafft. Die Weißenfelser bezwangen Gastgeber Science City Jena mit 108:84 (61:51).
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Den größten Anteil am neunten Saisonerfolg der Weißenfelser hatten Khyri Thomas (26), Jure Planinic (16), Charles Callison, RJ Gunn (je 13), Marcus Foster, Collin Welp (je 12) und Nemanja Djurisic (11). Für Jena konnten nur Joe Wieskamp (16), Jack Pagenkopf (14), Uchenna Ireogbu (12) und Keith Braxton Jr (10) zweistellig punkten.
Die Gastgeber konnten nur bis zum 16:17 (7. Minute) im ersten Viertel mithalten. Dann zogen die Weißenfelser auf 32:20 (10.) davon und bauten ihren Vorsprung auf 77:58 (25.) aus. Dabei profitierten die Gäste vor allem von ihrer überragenden Dreierquote. 17 der 32 Versuche landeten im Jenaer Korb. Die Gastgeber konnten nur neun ihrer 25 Versuche aus der Distanz erfolgreich verwandeln.