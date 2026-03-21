Basketball: Weißenfels gewinnt mitteldeutsches Derby in Jena

Die Gastgeber konnten nur bis zum 16:17 (7. Minute) im ersten Viertel mithalten. Dann zogen die Weißenfelser auf 32:20 (10.) davon und bauten ihren Vorsprung auf 77:58 (25.) aus. Dabei profitierten die Gäste vor allem von ihrer überragenden Dreierquote. 17 der 32 Versuche landeten im Jenaer Korb. Die Gastgeber konnten nur neun ihrer 25 Versuche aus der Distanz erfolgreich verwandeln.