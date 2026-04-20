Berlin - Basketball-Legende Dirk Nowitzki blickt nicht nur begeistert, sondern auch mit einer großen Portion Wehmut auf die aktuelle deutsche Weltmeister-Generation. "Ich hätte es niemals gedacht, dass wir mal Europa- und Weltmeister sind, das ist absoluter Wahnsinn", sagte Nowitzki über das Nationalteam um die NBA-Stars Dennis Schröder und Franz Wagner. "Wenn man mal zurückträumt, wäre das schon cool, mal ein Spiel hier in meiner Prime mit den Jungs zu spielen, aber so funktioniert das Leben leider nicht."