Für den Kanadier endet in diesem Sommer mit den Olympischen Spielen in Lille und Paris seine dreijährige Amtszeit beim Deutschen Basketball Bund. Im Sommer 2022 holte sein Team um Kapitän Dennis Schröder Bronze bei der EM im eigenen Land. 2023 gewannen Schröder und Co. vollkommen unerwartet Gold bei der Weltmeisterschaft in Asien mit der Finalrunde in Manila und besiegten dabei auch das Starteam der USA.