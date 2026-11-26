Milwaukee - Sorgen um Moritz Wagner: Der Basketball-Weltmeister hat mit den Brooklyn Nets nach fünf Niederlagen in Serie in der NBA zwar mal wieder gewonnen. Doch beim 104:97 (51:47) bei den Milwaukee Bucks war die Partie für Wagner schon früh beendet. Wegen Beschwerden ausgerechnet in seinem linken Knie kam er nur im ersten Viertel zum Einsatz. Vor knapp zwei Jahren riss er sich das vordere Kreuzband in eben jenem Knie, fiel über ein Jahr aus und verpasste auch die Europameisterschaft 2025, bei der Deutschland den Titel holte. Erst im Januar dieses Jahres kehrte Wagner für die Orlando Magic aufs Parkett zurück, bevor er im Sommer nach New York wechselte.