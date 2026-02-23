Lakers verlieren klar gegen Erzrivale Celtics

Eine überraschend deutliche Niederlage mussten derweil die Los Angeles Lakers hinnehmen. Gegen Erzrivale Boston Celtics verlor das Ensemble um LeBron James und Luka Doncic mit 89:111. Die Lakers hatten große Schwierigkeiten mit ihrer Trefferquote, nicht einmal 40 Prozent der Würfe aus dem Feld fanden ihr Ziel. Doncic beendete das Spiel mit 25 Punkten, James kam auf 20 Zähler. Maximilian Kleber spielte einmal mehr nur eine Nebenrolle und kam lediglich drei Minuten zum Einsatz.