"Will NBA-Flair mit reinbringen"

Die Möglichkeit, in Braunschweig, wo Schröder auch Gesellschafter ist, zu spielen, hat er "auf jeden Fall" auf der Liste. "Ich muss auf jeden Fall noch mal nach Braunschweig. Da habe ich angefangen. Das würde den Club größer machen", führte der NBA-Profi aus. "Wir wollen auch europäisch nach ganz oben. Bayern hat auch irgendwo angefangen und die sind sehr weit oben. Ich gucke auf Bayern - Fußball und Basketball - wie sie Sachen machen. Ich will natürlich den NBA-Flair mit reinbringen, aber wie groß die sind, da will ich auf jeden Fall auch hin."