Basketball Schröder verliert mit Hornets in NBA bei Ex-Team

Detroit - Nationalmannschafts-Kapitän Dennis Schröder hat bei der Rückkehr nach Detroit mit den Charlotte Hornets die zweite Niederlage der NBA-Saison kassiert. Gegen sein ehemaliges Team in der nordamerikanischen Basketball-Liga konnte der Braunschweiger die 89:97-Niederlage trotz zwischenzeitlich zwölf Punkten Vorsprung nicht verhindern. Die Pistons gingen im dritten Viertel in Führung und gaben den Vorsprung auf dem Weg zu ihrem vierten Sieg im fünften Saisonspiel danach nicht mehr aus der Hand.