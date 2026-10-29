Basketball Schröder verliert mit Hornets in NBA bei Ex-Team

James und die 76ers gewinnen auch gegen Indiana

Die hoch gehandelten Philadelphia 76ers kamen unterdessen auch gegen die Indiana Pacers zu einem Sieg und stehen seit dem Debüt von LeBron James nun bei vier Erfolgen in fünf Spielen. Beim 114:109 war James mit 13 Punkten der fünftbeste Werfer seines neuen Teams. Tyrese Maxey (27 Punkte), Joel Embiid (21), Anfernee Simons und Jaylen Brown (jeweils 20) erzielten alle jeweils mehr Punkte als der NBA-Superstar, der mit zehn Vorlagen allerdings deutlich mehr Assists verteilte als jeder andere Profi bei den 76ers.