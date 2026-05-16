Basketball Schröder-Team vergibt erste Chance - Spurs im NBA-Halbfinale

Cleveland - Dennis Schröder und die Cleveland Cavaliers haben den Einzug in das Halbfinale der nordamerikanischen Basketball-Liga NBA im ersten Anlauf verpasst. Cleveland unterlag daheim klar mit 94:115 gegen die Detroit Pistons, die damit ein siebtes Spiel in eigener Halle erzwangen. Nationalmannschafts-Kapitän Schröder stand zwar gut 15 Minuten auf dem Parkett, blieb dabei aber ohne Punkte. Die entscheidende Partie zwischen den beiden Teams findet in der Nacht zum Montag (MESZ) in Detroit statt. Der Sieger trifft dann auf die New York Knicks.