Würzburg - Die Würzburg Baskets haben im Halbfinal-Duell um die deutsche Basketball-Meisterschaft gegen ratiopharm Ulm ausgeglichen. Die Franken gewannen das zweite Play-off-Spiel mit 87:77 (46:37). Die dritte Partie in der Best-of-Five-Serie findet am Samstag (18.30 Uhr/Dyn) in Ulm statt. Bester Werfer bei Würzburg war Davion Mintz mit 21 Punkten, für Ulm traf Marcio Santos (15) am häufigsten.