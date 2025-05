Für die Braunschweiger trafen Sananda Fru (21 Punkte) und Arnas Velicka (19) in einem packenden Duell am besten. Auf Würzburger Seite erzielten der überragende Zac Seljaas (24), Jhivvan Jackson (20) und Hannes Steinbach (20) die meisten Punkte. Der 19 Jahre alte Steinbach war es auch, der die Partie mit einem spektakulären Dreier in die Overtime schickte.