Neu-Ulm - Die Basketballer von ratiopharm Ulm können an diesem Dienstag die deutsche Meisterschaft perfekt machen. Die Ulmer führen in der Best-of-Five-Finalserie gegen Titelverteidiger Bayern München mit 2:1 und haben ab 20.00 Uhr (Dyn) Heimrecht. Bei einem Sieg steht der zweite Titelgewinn nach 2023 fest. Gleichen die Bayern zum 2:2 aus, fällt die Entscheidung am Donnerstag in München.