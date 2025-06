Neu-Ulm - Die Basketballer von ratiopharm Ulm stehen in den Bundesliga-Playoffs kurz vor dem Einzug ins Finale. Der deutsche Meister von 2023 gewann im Halbfinale gegen die Würzburg Baskets mit 99:86 (48:37) und ging in der Best-of-Five-Serie mit 2:1 in Führung. Spiel vier findet am Dienstag wieder in Würzburg statt.