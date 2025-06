Weil Saraf und Essengue an dem am Mittwoch (Ortszeit) in New York stattfindenden NBA Draft teilnehmen und gute Chancen besitzen, bereits in der ersten Runde von einem Club ausgewählt zu werden, hatte es einen heftigen Streit zwischen den Ulmern einerseits sowie der Liga und Bayern München andererseits gegeben. Die Liga lehnte am Ende einen Antrag der Ulmer auf Verlegung der Spiele vier und fünf mit Verweis auf die Spielordnung ab.