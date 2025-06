München - Nach dem nächsten Tiefschlag in einer komplizierten Saison verließ Weltmeister-Coach Gordon Herbert Kopf schüttelnd das Parkett im SAP Garden. Durch das 79:81 gegen ratiopharm Ulm in eigener Halle liegt Herbert mit dem FC Bayern Basketball in der Bundesliga-Finalserie mit 1:2 zurück und steht vor dem vierten Spiel der Best-of-Five-Serie am Dienstagabend in Neu-Ulm massiv unter Druck.