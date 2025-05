München - Eigentlich könnte beim FC Bayern Basketball alles in Ordnung sein. Platz eins nach der Hauptrunde, Heimrecht in allen entscheidenden Playoff-Partien - so hatten sich die Verantwortlichen in München das vor der Saison vorgestellt. Und doch ist an der Isar eine gewisse Unruhe vor dem Start in die heiße Phase der Saison zu spüren, die für den Titelverteidiger an diesem Samstag (20.00 Uhr/Dyn) mit einem Heimspiel gegen den Syntainics MBC aus Weißenfels beginnt.