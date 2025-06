München - Titelverteidiger Bayern München hat den Auftakt in die Halbfinal-Playoffs der Basketball-Bundesliga verpatzt. Der Hauptrunden-Erste verlor gegen die MLP Academics Heidelberg überraschend mit 90:95 (48:45) und steht damit in der Best-of-Five-Serie unter Druck. Das zweite Spiel findet am Mittwoch in Heidelberg statt. Drei Siege sind zum Weiterkommen nötig.