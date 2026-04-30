Basketball Orlando verpasst erste Chance in NBA-Playoffs

Rockets erzwingen sechstes Spiel gegen die Lakers

In der Western Conference verloren die Los Angeles Lakers ihr Heimspiel gegen die Houston Rockets und verpassten ihrerseits die zweite Gelegenheit für den Einzug ins Conference-Halbfinale. Durch das 93:99 steht es in der Serie nach Siegen nun 3:2, am Freitag kommt es in Houston zum sechsten Duell der beiden Teams. Die Lakers hatten die drei ersten Partien gewonnen, seither gab es zwei Niederlagen. Die Rockets kamen ohne den verletzten Kevin Durant auf bis zu 13 Punkte Vorsprung. Bei den Lakers gab Austin Reaves sein Comeback und kam auf 22 Punkte, bester Werfer war Superstar LeBron James mit 25 Punkten.