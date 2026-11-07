Charlotte - Die Pleitenserie der Charlotte Hornets in der NBA geht weiter. Das Team mit den beiden deutschen Talenten Hannes Steinbach und Christian Anderson bekam eine 80:119-Abreibung von den Boston Celtics und bleibt im NBA-Cup sieglos. In dem Pokalturnier, dessen Spiele auch für die reguläre Saison gewertet werden, haben die Hornets beide Partien verloren. Ihre Negativserie ist inzwischen auf sechs Niederlagen nacheinander angewachsen. DBB-Kapitän Dennis Schröder fehlte diesmal mit Oberschenkelproblemen.