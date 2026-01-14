Basketball: Niners Chemnitz verlieren deutsches Duell im Eurocup

Die Chemnitzer hatten zunächst große Mühe, ins Spiel zu finden. Sie ließen im Angriff viele Chancen liegen und fanden in der Defensive kein Mittel gegen Ulms Christopher Ledlum, der beim Stand von 30:19 (13. Minute) für die Gastgeber bereits 16 Punkte erzielt hatte. In der Folge schraubten die Niners ihre Trefferquote von der Dreierlinie deutlich nach oben und verkürzten so den Rückstand bis zur Pause.