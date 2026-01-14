Basketball: Niners Chemnitz verlieren deutsches Duell im Eurocup

Neu-Ulm - Basketball-Bundesligist Niners Chemnitz hat im Eurocup einen Rückschlag hinnehmen müssen. Das Team von Trainer Rodrigo Pastore unterlag im deutschen Duell bei Verfolger ratiopharm Ulm mit 76:88 (41:46). Die Niners verpassten dadurch nicht nur den fünften Sieg nacheinander, sondern verloren nach dem 89:78-Hinspielerfolg auch den direkten Vergleich. Amadou Sow war mit 20 Punkten bester Werfer der Chemnitzer. Aher Uguak erzielte bei seinem Comeback nach fast einjähriger Verletzungspause sechs Punkte.