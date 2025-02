Basketball: Niners Chemnitz bleiben auf Playoff-Kurs

Chemnitz (dpa/lsn) - Die Basketballer der Niners Chemnitz bleiben auf Playoff-Kurs. Die Sachsen behielten vor heimischer Kulisse gegen MLP Academics Heidelberg mit 72:65 (38:33) die Oberhand und zogen damit an den Gästen in der Tabelle vorbei auf Rang fünf. Den größten Anteil am elften Saisonsieg der Sachsen hatten Olivier Nkamhoua mit 16, Jeff Garrett mit zwölf sowie Victor Bailey Jr. und William Christmas mit jeweils elf Punkten. Für Heidelberg waren Osun Osunniyi und Alex Barcello (14) die besten Werfer