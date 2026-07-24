Basketball: NBA-Superstar LeBron James wechselt nach Philadelphia

"Ich dachte, ich wäre fertig, als die Saison zu Ende ging. Ich war noch nicht bereit, es öffentlich zu verkünden, und mir war klar, dass ich etwas Zeit brauchte, um mich wirklich zu entscheiden, aber ich war mir ziemlich sicher, dass ich mein letztes Spiel bestritten hatte", sagte James. "Ich will immer noch Opfer bringen. Ich will immer noch arbeiten. Ich will immer noch hart kämpfen. Ich will immer noch antreten, gewinnen und die Chance auf das Gefühl einer weiteren Meisterschaft haben."