Basketball: NBA-Superstar LeBron James wechselt nach Philadelphia

Philadelphia - Basketball-Superstar LeBron James spielt seine 24. Saison in der NBA künftig für die Philadelphia 76ers. "Ich bin überzeugt, dass ich dazu beitragen kann, die Philadelphia 76ers zu einem Meisterteam zu machen, und ich freue mich riesig darauf, eine neue Fangemeinde zu begeistern und diese unglaubliche Reise ein letztes Mal zu beginnen", teilte der 41-Jährige in den sozialen Medien mit. Laut eines Medienberichts soll James bei den 76ers einen Zweijahresvertrag über acht Millionen Dollar unterschrieben haben.