In der NBA gab es in den vergangenen Tagen schon einige spektakuläre Entscheidungen. LeBron James wird nach acht Jahren die Los Angeles Lakers verlassen, sein neues Team steht noch nicht fest. Giannis Antetokounmpo wechselte von den Milwaukee Bucks zu den Miami Heat. Kawhi Leonard zog es von den Los Angeles Clippers zurück zu den Toronto Raptors, mit denen er einst den ersten NBA-Titel der Team-Geschichte holte.