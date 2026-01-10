San Francisco - Die Sacramento Kings um den deutschen Basketball-Nationalmannschaftskapitän Dennis Schröder finden in der NBA einfach nicht in die Spur. Bei den Golden State Warriors um Superstar Stephen Curry mussten sich die Kings deutlich mit 103:137 geschlagen geben und kassierten die siebte Niederlage in Folge. Mit nur acht Saisonsiegen bei jetzt 30 Niederlagen bleibt Sacramento auf dem letzten Platz der Western Conference. Ligaweit haben nur die Indiana Pacers im Osten eine schlechtere Bilanz.