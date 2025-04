Basketball NBA-Playoffs: Wagners Magic verlieren erneut in Boston

Warriors kassieren Ausgleich und verlieren Butler

Nach dem klaren Sieg im ersten Spiel kassierten die Golden State Warriors durch ein 94:109 den Ausgleich in der Serie gegen die Houston Rockets. In Texas verlor die Mannschaft um Stephen Curry nicht nur die Partie, sondern schon im ersten Viertel Jimmy Butler wegen einer Beckenprellung. Er soll am Donnerstag weiter untersucht werden, ob er am Samstag (Ortszeit) in San Francisco wieder spielen kann, war unklar.