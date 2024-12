Ohne die verletzten Wagner-Brüder Franz (Bauchmuskelfaserriss) und Moritz (Kreuzbandriss) verloren die Orlando Magic im heimischen Florida deutlich mit 85:108 gegen die New York Knicks. Der deutsche NBA-Profi Tristan da Silva konnte in dieser Partie keine Akzente setzen. In seinen fast 28 Minuten Spielzeit gelang dem 23-Jährigen kein einziger Punkt. Trotz der Niederlage bleiben die Magic Vierter in der Eastern Conference.