Los Angeles - James Harden hat den legendären Shaquille O'Neal in der NBA-Scorerliste überholt. Der 36 Jahre alte Basketball-Profi der Los Angeles Clippers erreichte den Meilenstein mit einem verwandelten Dreier im Heimspiel gegen die Charlotte Hornets. Harden steht nun auf Rang neun der Punkte-Bestenliste vor O'Neal. Der Center war in 1.207 NBA-Spielen auf 28.596 Punkte gekommen. Bester Deutscher in der Rangliste ist Dirk Nowitzki auf Rang sechs mit 31.560 Punkten, an der Spitze steht LeBron James mit mehr als 42.600 erzielten Punkten.