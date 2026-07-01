Aus dem Team von damals ist dieses Mal nur Leon Kratzer dabei. Einige Welt- und/oder Europameister wie die NBA-Profis Franz und Moritz Wagner oder Maodo Lo halten sich in diesen Tagen zwar ebenfalls in Berlin auf und verfolgten unlängst die Finalspiele von Alba Berlin gegen Bayern München. Doch sie alle gönnen sich nach mehreren Nationalmannschaftssommern in Serie dieses Mal eine Pause. Nur eben Schröder nicht.