München - Die Basketballer von Bayern München haben in der Euroleague mit einem Kantersieg über Roter Stern Belgrad einen wichtigen Schritt auf dem Weg in die Play-offs gemacht. Der deutsche Meister überholte mit dem 100:82 die Serben in der Tabelle und liegt als Fünfter gleichauf mit der AS Monaco, mit der die Münchner den direkten Vergleich jedoch verloren haben. Nur die ersten sechs Teams ziehen direkt in die K.-o.-Phase ein.