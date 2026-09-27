Basketball: Missglückter Saisonauftakt für Jena

Die Gäste lagen im ersten Viertel beim 20:19 (7.) erstmals vorn, gerieten dann innerhalb von zwei Minuten durch einen 12:0-Lauf der Trierer mit 20:31 ins Hintertreffen. Bis zur Pause kämpfte sich Jena auf fünf Punkte heran und lag vor dem letzten Viertel mit 73:69 vorn. Doch in der Schlussphase brachen die Schützlinge von Trainer Steven Esterkamp ein. Mit einem 16:2-Lauf auf 85:75 (35.) stellten die Hausherren die Weichen auf Sieg und profitierten dabei in erster Linie von den 19 Ballverlusten Jenas.