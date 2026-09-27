 
Region
Blaulicht
Meinung
Sport
Genuss & Freizeit
Bei uns daheim
Deutschland & Welt
Wirtschaft & Finanzen
Gesellschaft
  2. Region
  4. Thüringen

  6. Missglückter Saisonauftakt für Jena

Basketball Missglückter Saisonauftakt für Jena

Die Thüringer kassieren beim 85:98 bei den Gladiators Trier im zweiten Punktspiel ihre zweite Niederlage. Die Gäste brechen im letzten Viertel ein.

Basketball: Missglückter Saisonauftakt für Jena
1
Science City Jena hat in Trier die zweite Saisonniederlage kassiert. Foto: Tom Weller/dpa

Trier - Die Basketballer von Science City Jena haben im zweiten Saisonspiel ihre zweite Niederlage hinnehmen müssen. Die Jenaer verloren bei den Gladiators Trier mit 85:98 (49:54) und finden sich damit erst einmal in der unteren Tabellenregion wieder. Den größten Anteil am Erfolg der Gastgeber hatten Eli Brooks (21), Jordan Roland (20), Marco Hollersbacher (14) und Austin Crowley (11). Für Jena konnten der überragende Terrence Edwards Jr. (25), Tanner Stuckman (13), Isaiah Moses und Ira Lee (je 10) zweistellig punkten.

Nach der Werbung weiterlesen

Die Gäste lagen im ersten Viertel beim 20:19 (7.) erstmals vorn, gerieten dann innerhalb von zwei Minuten durch einen 12:0-Lauf der Trierer mit 20:31 ins Hintertreffen. Bis zur Pause kämpfte sich Jena auf fünf Punkte heran und lag vor dem letzten Viertel mit 73:69 vorn. Doch in der Schlussphase brachen die Schützlinge von Trainer Steven Esterkamp ein. Mit einem 16:2-Lauf auf 85:75 (35.) stellten die Hausherren die Weichen auf Sieg und profitierten dabei in erster Linie von den 19 Ballverlusten Jenas.