Trier - Die Basketballer von Science City Jena haben im zweiten Saisonspiel ihre zweite Niederlage hinnehmen müssen. Die Jenaer verloren bei den Gladiators Trier mit 85:98 (49:54) und finden sich damit erst einmal in der unteren Tabellenregion wieder. Den größten Anteil am Erfolg der Gastgeber hatten Eli Brooks (21), Jordan Roland (20), Marco Hollersbacher (14) und Austin Crowley (11). Für Jena konnten der überragende Terrence Edwards Jr. (25), Tanner Stuckman (13), Isaiah Moses und Ira Lee (je 10) zweistellig punkten.
Basketball Missglückter Saisonauftakt für Jena
dpa 27.09.2026 - 17:45 Uhr