Die U16 und die Herrenmannschaft der Ballsportfreunde Meiningen traten in Mühlhausen an. Den Anfang machte die U16 zur Mittagszeit. Mit nur sechs Spielern angereist, reichte es am Ende nicht, um in der Oberliga gegen einen eigentlich schlagbaren Gegner einen Sieg einzufahren. Phasenweise wurde gut mitgehalten, dennoch konnte Mühlhausen das Spiel am Ende 104:81 für sich entscheiden.