Nach einer durchwachsenen Anfangsphase drehten die Schützlinge von Trainer Janis Gailitis auf und wandelten durch einen 13:2-Lauf den 15:16-Rückstand binnen fünf Minuten in eine 28:18-Führung um. Diesen Vorsprung bauten die Gastgeber bis auf 45:31 aus. Dank ihrer starken Trefferquote von 46 Prozent aus dem Feld gerieten sie nie mehr in Bedrängnis. Beim 67:46 (28.) hatten die Mitteldeutschen für die Vorentscheidung gesorgt. Am Samstag geht es dann im BBL-Pokal in heimischer Halle gegen die Bayern.