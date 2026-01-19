Weißenfels - Im Kader des Basketball-Bundesligisten Syntainics MBC ist weiter viel Bewegung. Nachdem sich die Weißenfelser erst am Sonntag wegen unüberbrückbarer Differenzen von Routinier John Bryant getrennt hatten, reagierten sie nun auf den längeren verletzungsbedingten Ausfall von Khyri Thomas. In Andrew Harrison trägt nun ein anderer ehemaliger NBA-Profi den MBC-Dress bis Saisonende. Zuletzt spielte der Neuzugang für Pioneros de Los Mochis in Mexiko.