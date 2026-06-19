Basketball Marko Pesic lobt umworbenen Basketball-Coach Gavel

Berlin - Der langjährige Münchner Geschäftsführer Marko Pesic kann sich den umworbenen Basketball-Trainer Anton Gavel von den Bamberg Baskets gut beim FC Bayern vorstellen. "Ich glaube, jeder, der hart arbeitet und solche Resultate in seiner Vita vorweisen kann, ist ein Kandidat nicht nur für Bayern, sondern für viele andere Vereine", sagte der frühere Nationalspieler im Interview bei Sport1. "Er ist eine außergewöhnliche Person, die alles in ihrem Leben nicht allein durch Talent, sondern vor allem durch harte Arbeit erreicht hat", betonte Pesic.