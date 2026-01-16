Basketball Magic-Party nach Sieg in Berlin? Moritz Wagner muss grinsen

Berlin - Auf die Frage nach einer kleinen Feier in der Heimatstadt nach dem Sieg beim NBA-Spiel in Berlin gab Basketball-Star Moritz Wagner die professionelle Antwort - mit einem Augenzwinkern. "Jetzt packst du mich natürlich in eine Situation. Der Blick geht nach London natürlich. So weit ich mich erinnere. Wie soll ich die Frage jetzt sonst beantworten?", sagte der 28 Jahre alte Weltmeister mit einem breiten Grinsen. In England steht am Sonntag das nächste Spiel für das Team der Orlando Magic an.