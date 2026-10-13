Exton - Der erst im September aufgestellte Preis-Rekord für ein Trikot von Basketball-Superstar Michael Jordan ist schon wieder überboten worden. Nach Angaben des Auktionshauses Hunt aus den USA bezahlte ein Immobilien-Investor aus Florida 14 Millionen US-Dollar (rund 12,55 Millionen Euro) für das rote Trikot mit der legendären Nummer 23, das Jordan im zweiten Spiel der NBA-Finals 1998 gegen die Utah Jazz getragen hatte. Den Angaben zufolge wurde nie mehr für ein Basketball-Erinnerungsstück ausgegeben.