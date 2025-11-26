 
Basketball-Länderspiele Bayern-Star Obst fehlt Basketball-Auswahl in WM-Quali

Deutschlands Basketballer starten in die WM-Qualifikation. Ein Münchner Welt- und Europameister fehlt dabei.

Andreas Obst verzichtet leicht angeschlagen auf eine Reise zur Basketball-Nationalmannschaft. (Archivfoto) Foto: Matthias Stickel/dpa

München (dpa/lby) - Welt- und Europameister Andreas Obst wird der deutschen Basketball-Nationalmannschaft in den anstehenden Partien der WM-Qualifikation fehlen. Der Profi des FC Bayern sagte seine Teilnahme für die Spiele gegen Israel (Freitag) und auf Zypern (Montag) ab. Als Grund gaben die Münchner eine leichte Armverletzung an, die den 29-Jährigen zuletzt schon seit ein paar Tagen plagt. Die Ärzte des deutschen Meisters hätten sich nach Rücksprache mit den Verbandsmedizinern für den Verzicht entschieden.

Johannes Voigtmann sowie Leon Kratzer stehen in Absprache mit Bundestrainer Alex Mumbru ebenfalls nicht im deutschen Aufgebot. Von den Bayern reisen daher nur Justus Hollatz und Oscar da Silva zum DBB-Team.