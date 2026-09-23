München (dpa/lby) - Zünftig in Tracht und Lederhosen stießen die Bayern-Basketballer gut gelaunt auf dem Oktoberfest an - Nationalspieler Oscar da Silva prostete samt Geburtstagsherz um den Hals grinsend in die Kamera. Drei Tage nach der Wiesn-Gaudi wird es für die Münchner aber richtig ernst in der Saison, wenn das große Kräftemessen in der Euroleague gegen die besten Teams des Kontinents beginnt. "Dafür haben die Spieler hier unterschrieben", sagte Trainer Anton Gavel. "Wir wollen gleich von Anfang an loslegen."