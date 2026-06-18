Basketball: Knicks nehmen Trump-Einladung ins Weiße Haus an

Washington - NBA-Champion New York Knicks hat von US-Präsident Donald Trump eine Einladung ins Weiße Haus bekommen und wird diese auch annehmen. "Wir müssen noch die Details klären und so weiter, aber ja, natürlich", sagte Knicks-Eigentümer James Dolan gegenüber "USA Today". "Sehen Sie, ich habe den Präsidenten eingeladen, zum Spiel zu kommen. Er ist ein Freund. Ich kenne ihn seit 30 Jahren und bin sehr stolz darauf, das Team ins Weiße Haus mitzunehmen."