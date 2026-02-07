Basketball: Jena wird von Bonn überrollt

Die Thüringer lagen niemals vorn und konnten die Partie nur in den ersten fünf Minuten bis zum 14:14 offen gestalten. Dann zogen die Bonner bereits Ende des ersten Viertels unaufhaltsam auf 37:21 davon. Näher als auf 51:58 (27.) kamen die Gäste anschließend nicht mehr heran. Die Thüringer leisteten sich im Gegensatz zu den Hausherren (neun) insgesamt 22 Ballverluste und ebneten damit den Bonnern den Weg zum Erfolg.