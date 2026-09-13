Frankfurt - Die Basketballer von Science City Jena haben sich bereits in der ersten Runde aus dem BBL-Pokal verabschiedet. Die Thüringer verloren am Sonntag das Gastspiel beim Bundesliga-Konkurrenten Frankfurt Skyliners deutlich mit 63:94 (35:40). Den größten Anteil am Erfolg der Hessen hatten Isaiah Swope (16), Judah Mintz (14), Roman Bedime (12) und William Christmas (10). Für die Gäste konnten nur Terrence Edwards Jr. (18), Jermal Lemuel Baker (11) und Pierre Brooks II (10) zweistellig punkten.
Basketball Jena scheidet im BBL-Pokal aus
dpa 13.09.2026 - 19:02 Uhr