Basketball: Jena scheidet im BBL-Pokal aus

Bis kurz nach dem Beginn des dritten Viertels konnten die Jenaer die Partie völlig offen gestalten, brachen dann aber komplett ein. Die Frankfurter zogen innerhalb von sechs Minuten mit einem 26:5-Lauf von 43:40 (22.) auf 69:45 (28.) davon. Dabei profitierten die Hausherren vor allem von der hohen Fehlerquote der Thüringer, die sich 27 Ballverluste leisteten. Auch bei der Trefferquote (51,5 Prozent zu 41,5 Prozent) hatten die Frankfurter deutliche Vorteile.