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Basketball Jena scheidet im BBL-Pokal aus

Die Thüringer verlieren das Gastspiel bei Bundesliga-Konkurrent Frankfurt Skyliners nach einem schwachen dritten Viertel deutlich mit 63:94.

Basketball: Jena scheidet im BBL-Pokal aus
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Science City Jena ist in der ersten Runde des BBL-Pokals ausgeschieden. (Archivbild) Foto: Tom Weller/dpa

Frankfurt - Die Basketballer von Science City Jena haben sich bereits in der ersten Runde aus dem BBL-Pokal verabschiedet. Die Thüringer verloren am Sonntag das Gastspiel beim Bundesliga-Konkurrenten Frankfurt Skyliners deutlich mit 63:94 (35:40). Den größten Anteil am Erfolg der Hessen hatten Isaiah Swope (16), Judah Mintz (14), Roman Bedime (12) und William Christmas (10). Für die Gäste konnten nur Terrence Edwards Jr. (18), Jermal Lemuel Baker (11) und Pierre Brooks II (10) zweistellig punkten.

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Bis kurz nach dem Beginn des dritten Viertels konnten die Jenaer die Partie völlig offen gestalten, brachen dann aber komplett ein. Die Frankfurter zogen innerhalb von sechs Minuten mit einem 26:5-Lauf von 43:40 (22.) auf 69:45 (28.) davon. Dabei profitierten die Hausherren vor allem von der hohen Fehlerquote der Thüringer, die sich 27 Ballverluste leisteten. Auch bei der Trefferquote (51,5 Prozent zu 41,5 Prozent) hatten die Frankfurter deutliche Vorteile.