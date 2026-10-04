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  6. Jena mit starkem Endspurt gegen Chemnitz zum Sieg

Basketball Jena mit starkem Endspurt gegen Chemnitz zum Sieg

Nach einer ausgeglichenen ersten Halbzeit fällt die Entscheidung im mitteldeutschen Derby im letzten Viertel. Mit einem 13:0-Lauf legen die Gastgeber den Grundstein zum Sieg.

Basketball: Jena mit starkem Endspurt gegen Chemnitz zum Sieg
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Der Niners-Coach Rodrigo Pastore hat mit seinem Team in Jena die dritte Niederlage im vierten Spiel in dieser Saison kassiert. (Archivbild) Foto: Matthias Balk/dpa

Jena - Die Basketballer von Science City Jena haben ihren zweiten Sieg in Serie gefeiert. Die Thüringer gewannen das mitteldeutsche Derby gegen die Niners Chemnitz mit 82:76 (40:38). Den größten Anteil am Erfolg der Hausherren hatten Jemarl Lemuel Baker Jr. (22), Terrence Edwards Jr. (12) und Ira Lee (10). Für die Sachsen erzielten Nighael Ceaser (16), Ben Burnham, Phlandrous Fleming Jr. (je 14) und Stefan Smith (12) die meisten Punkte. Am Donnerstag hatten die Schützlinge von Jenas Trainer Steven Esterkamp beim 79:71 (36:32) gegen Rasta Vechta ihren ersten Saisonsieg bejubelt.

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In den ersten beiden Vierteln konnte sich keine Mannschaft entscheidend absetzen. Zwölfmal wechselte die Führung, siebenmal stand es unentschieden. Die Gastgeber erwischten den besseren Start in das dritte Viertel, lagen in der 28. Minute mit 61:50 vorn. Doch die Chemnitzer konnten noch einmal auf 62:59 (32.) verkürzen. Mit einem 13:0-Lauf auf 75:59 (36.) entschieden die Thüringer das Derby zu ihren Gunsten und profitierten dabei von ihrer besseren Trefferquote (48:44 Prozent) und ihrer Lufthoheit unter den Körben (45:32 Rebounds).