Jena - Die Basketballer von Science City Jena haben ihren zweiten Sieg in Serie gefeiert. Die Thüringer gewannen das mitteldeutsche Derby gegen die Niners Chemnitz mit 82:76 (40:38). Den größten Anteil am Erfolg der Hausherren hatten Jemarl Lemuel Baker Jr. (22), Terrence Edwards Jr. (12) und Ira Lee (10). Für die Sachsen erzielten Nighael Ceaser (16), Ben Burnham, Phlandrous Fleming Jr. (je 14) und Stefan Smith (12) die meisten Punkte. Am Donnerstag hatten die Schützlinge von Jenas Trainer Steven Esterkamp beim 79:71 (36:32) gegen Rasta Vechta ihren ersten Saisonsieg bejubelt.
Basketball Jena mit starkem Endspurt gegen Chemnitz zum Sieg
dpa 04.10.2026 - 18:43 Uhr