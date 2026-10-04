Basketball: Jena mit starkem Endspurt gegen Chemnitz zum Sieg

In den ersten beiden Vierteln konnte sich keine Mannschaft entscheidend absetzen. Zwölfmal wechselte die Führung, siebenmal stand es unentschieden. Die Gastgeber erwischten den besseren Start in das dritte Viertel, lagen in der 28. Minute mit 61:50 vorn. Doch die Chemnitzer konnten noch einmal auf 62:59 (32.) verkürzen. Mit einem 13:0-Lauf auf 75:59 (36.) entschieden die Thüringer das Derby zu ihren Gunsten und profitierten dabei von ihrer besseren Trefferquote (48:44 Prozent) und ihrer Lufthoheit unter den Körben (45:32 Rebounds).