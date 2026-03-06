Basketball: Jena kassiert in Vechta hohe Niederlage

Vechta - Die Basketballer von Science City Jena haben bei Rasta Vechta eine deftige 64:101 (43:53)-Niederlage kassiert und sich in den letzten beiden Vierteln wie ein Abstiegskandidat präsentiert. Durch die 13. Saisonniederlage mussten die Thüringer die Hausherren an der Tabelle an sich vorbeiziehen lassen und rutschten auf den viertletzten Platz ab. Tevin Brown (30 Punkte), Alonzo Verge Jr (24), Lloyd Pandi (13) und Malik Parsons (12) hatten den größten Anteil am Erfolg. William McNair (14), Joe Wieskamp und Robin Christen (je 10) punkteten für die Gäste zweistellig.