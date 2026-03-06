 
  Jena kassiert in Vechta hohe Niederlage

Basketball Jena kassiert in Vechta hohe Niederlage

Die Thüringer erwischen einen Start nach Maß, brechen aber im dritten Viertel komplett ein. Die schwache Trefferquote von nur 33 Prozent und 18 Ballverluste besiegeln die Niederlage.

Trainer Björn Harmsen geht mit Jena in Vechta unter. Foto: Arne Immanuel Bänsch/dpa

Vechta - Die Basketballer von Science City Jena haben bei Rasta Vechta eine deftige 64:101 (43:53)-Niederlage kassiert und sich in den letzten beiden Vierteln wie ein Abstiegskandidat präsentiert. Durch die 13. Saisonniederlage mussten die Thüringer die Hausherren an der Tabelle an sich vorbeiziehen lassen und rutschten auf den viertletzten Platz ab. Tevin Brown (30 Punkte), Alonzo Verge Jr (24), Lloyd Pandi (13) und Malik Parsons (12) hatten den größten Anteil am Erfolg. William McNair (14), Joe Wieskamp und Robin Christen (je 10) punkteten für die Gäste zweistellig.

Die Jenaer erwischten einen Start nach Maß und führten nach vier Minuten mit 13:0 und lagen nach 16 Minuten noch einmal 39:37 vorn. Bis zur Pause zog Vechta auf zehn Punkte davon. 

Mitte des dritten Viertels brachen die Thüringer endgültig ein. Den Gästen gelang zehn Minuten kein einziger Korberfolg. Die Hausherren nutzten diese Schwächephase gnadenlos aus und zogen von 65:55 (26.) auf 87:55 (32.) davon. Die Gäste trafen nur 33 Prozent ihrer Würfe aus dem Feld und leisteten sich 18 Turnovers. Die Gastgeber verloren nur sieben Mal den Ball und verwandelten 48 Prozent ihrer Feldwürfe.