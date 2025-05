Jetzt kann der Sekt in Strömen fließen: Science City Jena ist nach sechs Jahren Abstinenz zurück in der Basketball-Bundesliga. In einem emotionalen und an Spannung nicht zu überbietenden Playoff-Duell bei den Gießen 46ers siegten die Saalestädter am Donnerstagabend denkbar knapp mit 97:95, gewannen die Halbfinalserie mit 3:1 und haben ebenso wie die Gladiators Trier den Aufstieg ins deutsche Oberhaus geschafft.