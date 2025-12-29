Jena - Die Basketballer von Science City Jena schweben trotz eines guten Saisonstarts plötzlich in akuter Abstiegsgefahr. Der Aufsteiger kassierte vor heimischer Kulisse beim 80:92 (29:44) gegen Telekom Baskets Bonn seine fünfte Saisonniederlage hintereinander. Den größten Anteil am Erfolg der Gäste hatten Zachary Cooks (20), Jeff Garrett (18), Tylan Birts, Joel Aminu und Patrick Heckmann (je 12). Für die Schützlinge von Trainer Björn Harmsen erzielten Joe Wieskamp (22), Lorenz Bank (17), Keith Braxton Jr. (13) und Naz Bohannon (10) die meisten Punkte.
Basketball Jena gerät nach weiterer Niederlage in Abstiegsgefahr
dpa 29.12.2025 - 22:21 Uhr