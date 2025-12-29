Basketball: Jena gerät nach weiterer Niederlage in Abstiegsgefahr

Die Gastgeber gaben die Partie im zweiten Viertel durch eine schwache Leistung in der Offensive aus der Hand. Die Thüringer lagen beim 25:24 (14.) zum letzten Mal in dieser Begegnung in Führung. Mit einem 12:0-Lauf auf 25:36 (17.) drehten die Bonner die Partie. Von diesem Rückschlag erholten sich die Jenaer nicht und liefen stets vergeblich diesem Rückstand hinterher. Aus der Lufthoheit unter den Brettern (52:37 Rebounds) konnte der Aufsteiger kein Kapital schlagen. Die Gastgeber leisteten sich 20 Ballverluste, die Bonner nur neun.