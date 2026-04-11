Basketball: Jena geht gegen Würzburg unter

Jena - Die Basketballer von Science City Jena haben ihre dritte Niederlage in Folge kassiert und müssen weiter um den Klassenverbleib in der Bundesliga bangen. Die Schützlinge von Trainer Björn Harmsen unterlagen Fitness First Würzburg Baskets mit 69:87 (28:43) und bleiben damit Drittletzter. Den größten Anteil am Erfolg der Unterfranken hatten Davion Mintz, Brae Ivey (je 17 Punkte) und Christian Skladanowski (12). Für die Hausherren punkten nur Uchenna Iroegbu (15) und Joe Wieskamp (11) zweistellig.