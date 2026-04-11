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  6. Jena geht gegen Würzburg unter

Basketball Jena geht gegen Würzburg unter

Die Gastgeber können die Partie nur in den ersten acht Minuten offen gestalten. Danach spielen die Gäste ihre Überlegenheit beim Reboundverhalten und bei der Trefferquote gnadenlos aus.

Basketball: Jena geht gegen Würzburg unter
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Björn Harmsens Team hat die 18. Saisonniederlage kassiert. (Archivbild) Foto: Arne Immanuel Bänsch/dpa

Jena - Die Basketballer von Science City Jena haben ihre dritte Niederlage in Folge kassiert und müssen weiter um den Klassenverbleib in der Bundesliga bangen. Die Schützlinge von Trainer Björn Harmsen unterlagen Fitness First Würzburg Baskets mit 69:87 (28:43) und bleiben damit Drittletzter. Den größten Anteil am Erfolg der Unterfranken hatten Davion Mintz, Brae Ivey (je 17 Punkte) und Christian Skladanowski (12). Für die Hausherren punkten nur Uchenna Iroegbu (15) und Joe Wieskamp (11) zweistellig.

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Nur bis zur achten Minute bot Jena Paroli (15:14). Mit einem 21:3-Lauf auf 35:18 (16. Minute) stellten die Würzburger früh die Weichen auf Sieg und bauten diesen Vorsprung bis zur 29. Minute auf 64:42 aus. Dabei profitierten die Gäste in erster Linie von ihrer Lufthoheit unter den Körben (40:29 Rebounds) und ihrer starken Trefferquote aus dem Feld (48:40 Prozent). 

Die Gastgeber fanden gegen die aggressive Verteidigung der Würzburger keine geeigneten Mittel, um die Partie noch zu drehen.