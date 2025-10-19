Basketball: Jena erreicht das Viertelfinale des BBL-Pokals

Rostock - Die Basketballer von Science City Jena haben in einem echten Krimi das Viertelfinale des BBL-Pokals erreicht. Der Bundesliga-Aufsteiger gewann sein Gastspiel bei den Rostock Seawolves mit 80:79 (37:30). Neun Sekunden vor dem Ende gelang Lorenz Bank der entscheidende Korbleger für die Thüringer. Anschließend blockte Naz Bohannon (10 Punkte) in letzter Sekunde den Wurf aus Nahdistanz von Rostocks erfolgreichsten Schützen TJ Crockett Jr. (23). Neben Bohannon hatten Great Osobor (15), Keith Braxton Jr. (13), Tavian Dunn-Martin (12) und Eric Washington (11) den größten Anteil am Erfolg der Gäste.